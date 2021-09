Uno spacciatore di 22 anni di Belpasso (Catania), pregiudicato, aggredisce i Carabinieri durante un controllo al Parco urbano, e viene aiutato dal gemello che si oppone fisicamente ai militari durante le fasi dell’arresto.

Ma alla fine i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato il fratello.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone interessate dal fenomeno, i militari, all’interno del parco urbano, hanno fermato e perquisito il pusher trovandolo in possesso di 4 dosi di marijuana, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le singole dosi di stupefacente da porre in vendita.

Il giovane, per sottrarsi alle manette e fuggire via, ha minacciato e aggredito i carabinieri. Nel medesimo contesto operativo è stato denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale, il gemello dello spacciatore che ha cercato di impedire l’arresto del fratello. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Nella foto: i Carabinieri di Belpasso (Catania) dopo l’aggressione al Parco urbano

Redazione