Parlano di “sgomento”, di “inefficienza”, di “paradossi” gli esercenti del quartiere Borrello, a Belpasso (Catania), in merito all'”improvviso” blocco della circolazione stradale deciso ieri, domenica mattina (in un orario solitamente dedicato ai commerci, alle gite sull’Etna e ai rapporti umani, specie nel giorno dell’ottava della festa della Madonna della Guardia), per una gara ciclistica di passaggio dal paese etneo.

Lo “sgomento” è quello dei diversi commercianti del rione che hanno scritto una mail al nostro giornale, l'”inefficienza” quella, a loro dire, dell’Amministrazione comunale, i “paradossi” quelli di essere stati messi di fronte al fatto compiuto, “senza neanche essere stati avvisati”.

Risultato: zona paralizzata per qualche ora, traffico impazzito, attività bloccate, proteste non solo dei commercianti, ma anche degli automobilisti, soprattutto di coloro che – secondo quello che abbiamo ascoltato – avrebbero dovuto raggiungere certi luoghi d’urgenza, soprattutto l’ospedale.

“Quando l’inefficienza dell’Amministrazione Comunale – si legge nella nota inviata a L’Informazione – mette a rischio la normale attività degli esercizi pubblici!”.

“In una domenica d’inizio autunno – è scritto nel documento -, con grande sorpresa (sgomento), gli esercenti di Piazza Stella Aragona e del quartiere BORRELLO, apprendono senza alcun preavviso che le vie d’accesso di Via Nicolosi, di via Vittorio Emanuele II e di Via Vittorio Emanuele III vengono chiuse al traffico veicolare a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 12;30 a causa di un giro ciclistico dell’Etna”.

“Ancora più paradossale è il fatto – dice il comunicato – che si paralizzi la circolazione stradale di un quartiere divenuto fulcro commerciale della città senza preavvisare gli esercenti e cittadini”.

Sull’argomento abbiamo sentito il sindaco Daniele Motta: “L’evento era stato pubblicizzato nelle pagine dei Social e del Comune di Belpasso. Quindi tutti ne erano a conoscenza. Di solito, per una manifestazione, non diamo il preavviso ai singoli commercianti per un blocco stradale che si verifica in una determinata porzione di città. Il disagio di ieri sarà durato circa un’ora, ma mi rendo conto che qualcosa non ha funzionato: ne faccio ammenda per il futuro con l’auspicio che fatti del genere non si verificheranno più”.

Nella foto: uno scorcio di piazza Stella Aragona, con la Chiesa della Madonna Santissima della Guardia in una foto d’archivio

