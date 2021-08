Un agricoltore di 30 anni, Ignazio Di Stefano, è morto a Paternò (Catania) schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa. Stava trasportando una botte piena d’acqua sul suo trattore che all’altezza di una curva lungo la S.P. 58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Il decesso del giovane agricoltore ha suscitato una vasta eco di commozione in tutta la Valle del Simeto. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore molte persone si stanno scambiando per esprimere il loro stato d’animo. Uno stato d’animo acuito dalla rabbia e dallo sgomento per la devastazione che ha colpito questo luogo di incomparabile bellezza che comprende l’Oasi naturalistica di Ponte Barca per gli incendi dei giorni scorsi, che hanno distrutto molte aziende agricole oggi in ginocchio.

Ignazio Di Stefano è una vittima e anche la metafora di questi tristi e crudeli fenomeni dolosi che stanno distruggendo il futuro dell’uomo.

Nella foto: un incendio che nei giorni scorsi ha colpito la Valle del Simeto, in Sicilia, nei pressi di Paternò (Catania)

Redazione