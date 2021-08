“Una vergogna sotto gli occhi di tutti senza che nessuno se ne interessi. Rifiuti ammassati lungo la strada, in bella vista. Il fenomeno si ripresenta periodicamente in quanto non c’è adeguata sorveglianza”.

Un degrado mai visto. Questa la denuncia che il sindacato Ugl di Matera fa a L’Informazione attraverso una nota molto dura in cui vengono accusate le autorità competenti di scarso interessamento per una delle zone più belle d’Italia.

“Mentre 2 materani su 3 – scrive il sindacato – sono rimasti nelle loro case durante queste vacanze estive, l’Ugl fa risaltare il degrado nei paesi dell’intera provincia. Diverse segnalazioni sono pervenute a denunciare strade sporche, buche stradali, cassonetti stracolmi e parcheggi selvaggi ma i cittadini, specie se residenti nelle zone balneari, sono stati costretti a fare tutti i giorni i conti anche con marciapiedi rotti, rifiuti, sporcizia, aiuole e parchi abbandonati a se stessi, piste ciclabili impraticabili”.

La dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera: “Spesso residenti e non, hanno voluto denunciare al sindacato lo stato di sporcizia, d’incuria di strade e quartieri, ma non sapevano a chi rivolgersi. L’Ugl è stata sempre a loro disposizione, vicina ad accogliere le moltepliche segnalazioni sulle situazioni di degrado, di pericolo, d’inciviltà o d’incuria riscontrate questa estate in moltissimi comuni”.

Il riferimento del sindacalista riguarda soprattutto la strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri: “Un’intera strada – dice – circondata dai rifiuti. Un’arteria importante, molto trafficata, che nasce dallo svincolo dell’Autostrada A3 e termina a Scanzano Jonico in prossimità dello svincolo della SS 106 in una lunghezza totale di 123 km che attraversa le province di Salerno, Potenza e Matera”.

“E allora cosa fare?”, si chiede il sindacalista. “Di chi è la competenza della pulizia? Anas, provincia, comuni o regione? Con misure speciali di videosorveglianza e pattugliamento continuo forse si risolverebbe qualcosa. E comunque non è solo la suddetta arteria ‘importante’ della regione a presentare tali disagi, ce ne sono altre ancor più disastrate: il problema è che oggi a nessun politico interessa”.

Nella foto: un cumulo di rifiuti ammassato lungo una delle strade più importanti della provincia di Matera

Redazione