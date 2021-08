Clienti senza green pass, lavoratori in nero e con il reddito di cittadinanza. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Erice e del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani durante controlli in alcuni ristoranti nel borgo turistico di Erice Vetta sul rispetto delle misure anti Covid-19.

Molti clienti erano in regola e rispettosi della normativa, tuttavia i militari hanno anche accertato la presenza di alcuni senza il Green pass. Sono scattate così le sanzioni a carico sia agli avventori che ai titolari dei ristoranti per omesso controllo.

Durante l’attività sono state rilevate anche violazioni in materia di lavoro: in tre ristoranti sono stati trovati 5 camerieri che lavoravano in nero. Uno di questi percepiva il reddito di cittadinanza e il proprietario del locale ne era a conoscenza. Per i tre ristoranti è scattato il provvedimento di sospensione delle attività, che sarà in vigore fino a quando queste non regolarizzeranno le posizioni d’impiego dei dipendenti e verranno pagate le sanzioni comminate. Complessivamente, nel corso dell’attività, sono state irrogate multe per 28 mila euro.

Ansa