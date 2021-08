“Spero non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuovi divieti o nuove chiusure, sia in Sicilia come nel resto d’Italia, siamo in pieno agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti turisti, ma quelli che pagano, non quelli che sbarcano come mi segnalano nelle ultime ore”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Messina durante una visita alla caserma dei vigili del fuoco, rispondendo a una domanda sull’obbligo del green pass per l’accesso negli uffici pubblici previsto da una ordinanza, al momento sospesa, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

“Spero – aggiunge Salvini – che i dati in Sicilia come nel resto d’Italia da qui a settembre siano in miglioramento come auspicabile. I cittadini stanno dimostrando buon senso e rispetto delle regole. Si stanno vaccinando a milioni liberamente”.

Nella foto, il leader leghista Matteo Salvini

Ansa