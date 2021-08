A Catania si inasprisce la repressione dei Carabinieri nei confronti di chi sversa rifiuti nelle micro discariche abusive. Dopo l’operazione dei giorni scorsi, oggi sono state denunciate tre persone sorprese a infrangere le norme che regolamentano la materia.

Un servizio che rientra nell’ambito della “campagna congiunta di controlli del trasporto su strada e l’illecita gestione di rifiuti”, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato i militari delle Stazioni di Piazza Dante e Ognina, coadiuvati dai Carabinieri Forestali e del Nucleo Operativo Ecologico, a verificare il rispetto delle norme in materia ambientale in alcune zone della città.

Denunciati due pregiudicati catanesi, di 28 e 34 anni, ritenuti responsabili di trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali senza autorizzazione. I carabinieri, intercettato l’autocarro in viale Libertà, con a bordo i due denunciati, lo hanno seguito fino ad una discarica abusiva a cielo aperto, ubicata tra Catania e Misterbianco, dove stavano per sversare i rifiuti caricati precedentemente sul cassone.

Gli operanti, dopo averli bloccati e identificati, hanno accertato che a bordo del veicolo vi erano anche dei rifiuti speciali (dagli elettrodomestici ai PC) potenzialmente inquinanti per il suolo che, come previsto dalla legge, dovrebbero essere smaltiti esclusivamente da ditte specializzate. L’autocarro e l’intero carico sono stati posti sotto sequestro.

In un analogo servizio, denunciato un altro pregiudicato catanese di 70 anni, che trasportava rifiuti senza autorizzazione. L’uomo è stato fermato mentre percorreva a bordo di una Ape Piaggio in via Della Concordia, poiché all’interno del cassone trasportava del materiale ferroso e altri tipi di rifiuti. Anche in questa circostanza si è provveduto a porre sotto sequestro sia il mezzo che il carico. I rifiuti sequestrati, in entrambi i casi, sono stati affidati ad una ditta specializzata che ne curerà il corretto smaltimento.

Nella foto: i Carabinieri impegnati nel servizio di repressione contro lo smaltimento abusivo dei rifiuti

Redazione