A Catania chiusi due lidi – uno alla Scogliera e uno alla Playa – per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid. L’operazione si è svolta nel contesto dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania nel corso del fine settimana di Ferragosto, finalizzati soprattutto al rispetto delle norme anti covid-19.

Nella notte tra venerdì e sabato, i militari della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del NAS di Catania e del XII° Reggimento Sicilia, hanno avuto accesso in un lido ubicato nella nota zona della Scogliera che nelle ore serali si trasforma in lounge bar e ristorante, dove era stata organizzata una vera e propria serata danzante con DJ, con conseguenti assembramenti e la presenza di alcuni clienti senza i previsti dispositivi individuali di protezione. I carabinieri, all’atto dell’accesso presso il locale, hanno avuto modo di appurare e documentare come gli avventori stessero ballando.

Tutto questo mentre i carabinieri del NAS riscontravano gravi carenze igienico sanitarie nei locali della cucina del ristorante con relativa sanzione di oltre 1.000 euro contestata al titolare del lido. Nello specifico è stata riscontrata una carenza nella pulizia del locale cucina, zona pizzeria, nonché del deposito alimenti, dove sono stati trovati addirittura dei mozziconi di sigaretta sul pavimento.

Dopo aver fatto defluire le circa 200 persone presenti all’interno del locale, gli operanti ne hanno disposto la chiusura per 5 giorni.

Il giorno di Ferragosto invece, i militari della Compagnia di Catania-Fontanarossa, oltre ad aver irrogato numerose sanzioni per la violazione del Codice della Strada, hanno applicato la sanzione della chiusura temporanea per 5 giorni ad un lido ubicato nella nota zona della Playa dove vi erano circa 200 persone, alcune delle quali ballavano in uno spazio all’aperto con tanto di palco e postazione per il DJ, con conseguenti assembramenti.

Nella foto: la chiusura del lido della Playa di Catania per il mancato rispetto delle norme anti Covid

