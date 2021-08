Il consigliere comunale del Comune di Belpasso (Catania), Salvo Pappalardo, delegato agli Eventi ed ex assessore all’Ecologia, lancia un avviso ai cacciatori della sua città e viene pesantemente attaccato dal popolo dei Social. Oggi l’amministratore – tramite Facebook e con tanto di tag al sindaco Daniele Motta, al deputato di Diventerà bellissima Giuseppe Zitelli e ad altri amministratori – ha pubblicato un avviso alla cittadinanza dove si legge che “i tesserini venatori della stagione 2021-2022 potranno essere ritirati presso i locali del Centro COM, tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì dalle ore 16 alle ore 18”.

Da quel momento è scattato un coro di critiche nei confronti dell’ex assessore e dell’amministrazione comunale.

Comincia Carmelo Magistro, che dice: “Ma se abbiamo bruciato tutto”. La frase si riferisce agli incendi che nei giorni scorsi, in Sicilia, hanno devastato migliaia di ettari di flora mediterranea, ma anche notevoli quantità di fauna selvatica. Per questa ragione diverse associazioni ambientaliste – fra cui il WWF, la Lipu, Italia Nostra e Legambiente – hanno chiesto alla Regione di chiudere temporaneamente la caccia, in attesa di un ripopolamento della selvaggina decimata dalle fiamme. Ma proprio nelle scorse ore, la capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana, Eleonora Lo Curto, ha diffuso un duro comunicato stampa contro gli ambientalisti, colpevoli, secondo lei, di “strumentalizzare gli incendi”.

A Carmelo Magistro risponde con un post di segno contrario Alfio Marco Marino: “Hanno bruciato oasi e parchi x incassare money x interventi privati x rimborsi e x lo scempio del tto in abbandono d queste aree”.

Quindi Roberto Malfitana: “No alla caccia!!!!!. Almeno quest’anno dopo i devastanti incendi ,dove sono morti migliaia di animali, lasciamoli in pace. L’essere umano è l’animale più pericoloso della terra”.

Enza Laudani: “Aboliamo questo crudele atto nei confronti della natura”.

Alfio Marco Marino: “latto violento sono tti quei parchi surrogati d natura messi su e gestiti x far milioni d’incasso, dv tto va in abbandono e x far cassa dopo scoppiano pure gli incendi questa è violenza”.

Adalgisa Patanè: “Vergogna!! Dopo tutto quello che sta succedendo quest’estate ancora non vi rendete conto che certe pratiche vanno abolite?! Almeno per quest’anno non si dovrebbe neanche parlare di caccia!!”.

Alfio Marco Marino: Adalgisa Patanè, cosa ne sai tu d incendi parcho oasi caccia fauna specie autoctone migratori leggi periodi d caccia e qiant’altro?”.

Damiano Baeli: “Nel 2021 credo che la caccia, non sia più un bisogno, ma soltanto un hobby.. ormai passato anche di moda se vogliamo metterla così… Quindi la caccia dovrebbe essere abolita già da tempo… Sia per la pace delle persone che stanno in periferia (anche pericoloso, perché molti non rispettano le distanze) ma soprattutto per gli animali, che oramai non vivono più in un ecosistema tutto loro, ma cercano di adattarsi vista l invasione fuori controllo dell uomo… Spero che la caccia sia presto abolita, per il bene di tutti!andate al tiro al piattello se proprio volete sparare!!. Il mio pensiero è abolire la caccia, sport inutile nel 2021,la fauna quest’anno è stata abbastanza ‘punita’. Non credo che sia stato calcolato il disastro boschivo di questi ultimi mesi”.

Concetta Consolo: “Dopo gli incendi che hanno devastato flora e fauna nooo…Nessun permesso”.

Alfio Marco Marino: “Concetta Consolo ma di cosa parlate d aree protette dv chi gestisce percepiscono milioni x tenere tutto in abbandono, interventi ritardati x allungare l’intervento che da quest’anno cob i canadayr è privato con costi d 10mila euro all’ora, dv le specie…”.

Infine si legge: “Salvo Pappalardo ha limitato chi può commentare questo post”.

Redazione