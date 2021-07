La popolazione della Valle del Simeto, in Sicilia, si mobilita in grande stile, esprimendo solidarietà all’agricoltore Emanuele Feltri e a tutti gli agricoltori della zona che nei giorni scorsi hanno visto distrutti anni di sacrifici a causa di un incendio doloso di vaste proporzioni che ha devastato una parte consistente si territorio. Una mobilitazione che si svolgerà sabato 17 luglio sotto forma di assemblea pubblica alle ore 17.30 presso la sponda destra dell’Oasi di Ponte Barca, per tornare ad essere i protagonisti della costruzione del nostro lavoro e del nostro futuro’.

Ad organizzare la manifestazione, gli agricoltori e gli allevatori delle contrade Sciddicuni, Ponte Barca, San Nicolò, Poira e Castellaccio, nonchè il Presidio partecipativo del Patto del fiume Simeti, ‘a seguito degli incendi devastanti – si legge nella nota – che domenica scorsa hanno colpito e distrutto le realtà agricole delle contrade’.

Ma la mobilitazione prevede altri punti da sottoporre urgentemente alla Regione Siciliana per risolvere dei problemi annosi che si stanno rivelando drammatici, dai problemi d’irrigazione ai prodotti agricoli sottopagati, fino alla sicurezza nelle campagne.

Nella foto: un ulivo ridotto in cenere dell’azienda agricola di Emanuele Feltri nella Valle del Simeto

Redazione