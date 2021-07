Nella maggioranza di centrodestra in Sicilia si prende tempo per valutare la posizione da assumere in merito alla proposta di “sanatoria” delle costruzioni abusive entro i 150 metri dalla costa, contenuta in un emendamento aggiuntivo al ddl sull’edilizia che sarà esaminato la prossima settimana dall’Ars. Un ddl che ha già provocato polemiche e reazioni dopo l’approvazione dell’articolo 20, poi stralciato e diventato un mini-ddl di un solo articolo in attesa del voto finale, che prevede la sanatoria per le costruzioni in aree sottoposte a vincolo relativo.

Adesso è il momento della proposta di sanare gli “abusi sulle coste” con l’emendamento presentato da Giorgio Assenza, parlamentare regionale del gruppo Diventerà Bellissima che fa riferimento al presidente della Regione Nello Musumeci. Sono in corso contatti e riunioni dentro i gruppi parlamentari di maggioranza per decidere sul sostegno alla proposta, anche sulla base di valutazioni tecniche oltre che politiche. Anche nel governo si sta valutando la posizione da assumere e da comunicare all’aula al momento del voto. L’aula è stata convocata per martedì prossimo.

Ansa