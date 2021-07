Ventimila ettari di ecosistema diventati cenere, migliaia di animali carbonizzati, centinaia di persone evacuate. Economia locale in ginocchio. I piromani? Non li troveranno mai.

È un tragico déjà vu. Non serve la retorica del ricordo della bellezza della Sardegna perché la bellezza anno dopo anno sta andando in fumo. La Sardegna brucia da diverse ore ma da Roma, da Superman Draghi, non arrivano notizie.

P.S. L’Italia ha stanziato 3,5 miliardi di euro per l’acquisto dei caccia F35 (utili alla nostra vita come la trama in un film porno). Quanti Canadair si sarebbero potuti comprare tenendoli FISSI in regioni a rischio incendio quali Sardegna e Sicilia?

Nella foto, l’incendio che nei giorni scorsi ha devastato 20mila ettari di Sardegna

Salvatore Marino