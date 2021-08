Un incendio di proporzioni devastanti distrugge ettari di verde a Catania, e gli organi di informazione – ‘con il rispetto dovuto’ per l’iniziativa privata, si legge – si concentrano solo sul dettaglio della distruzione di un lido ubicato alla Playa. Legambiente Catania non ci sta e con questo post sui Social attacca la stampa di non dimostrare sufficiente sensibilità nei confronti dell’ambiente.

‘Distrutta la vegetazione e la fauna dell’ Oasi del Simeto e tantissime di quelle zone a verde che, comunque secondo tutti i dati emersi in questi anni, sono poche in proporzione agli abitanti del territorio catanese’, scrive l’associazione ambientalista.

‘Ed oggi – si legge nel post – i giornali ed i social parlano (con tutto il rispetto per il luogo colpito dalla disgrazia) della distruzione di un lido della Playa’.

‘Questo – attacca Legambiente – la dice lunga sulla attenzione dei catanesi nei confronti del verde. E questo dimostra che, nonostante le evidenze, nessuno comprende che i cambiamenti climatici dipendono proprio dalla scarsa attenzione all’ambiente ed al verde’.

Nella foto, Catania. l’incendio del lido alla Playa

Redazione