Dopo il convegno sulla nuova tratta di metropolitana che, entro il 2026, collegherà Catania con Paternò, pubblichiamo l’intervento dell’associazione Essere Belpasso, che ha organizzato l’evento.

‘Considerando che il centro urbano di Belpasso non è servito dalla metropolitana, l’associazione #EssereBelpasso ha ritenuto opportuno lanciare in questo contesto la proposta di collegare con un Metro Shuttle il centro urbano di Belpasso con la futura stazione della metropolitana di Piano Tavola sul modello di quello che la FCE ha sviluppato con successo per collegare la stazione Milo della metropolitana di Catania con la Cittadella Universitaria, il Policlinico Ospedaliero e il parcheggio interscambio di Santa Sofia.

IL TRACCIATO DEL METRO SHUTTLE

La proposta prevede di realizzare un Metro Shuttle con partenza da Piano Tavola, che avrà una lunghezza di 13 km. Si prevedono 13 fermate da fissare in base a diversi criteri legati alla fruibilità dell’utenza e alla sicurezza. Il tempo stimato di percorrenza sarà di 40 minuti con frequenza di 20 minuti nelle fasce di punta, e di 40 minuti nelle restanti ore, da programmarsi in base alle esigenze dell’utenza.

Le fermate dovrebbero essere inserite a sud, al centro e al nord del territorio lungo le vie centrali di Belpasso in più tre nella circonvallazione di Belpasso.

IL TRACCIATO NEL CENTRO URBANO DI BELPASSO

Con questo tipo di servizio si collegherà quindi il centro urbano di Belpasso alla metropolitana, con frequenza di un autobus ogni 20 minuti nelle ore di punta, consentendo agli abitanti di Belpasso di potersi collegare alla rete metropolitana e raggiungere così il centro urbano di Catania, la rete ferroviaria nazionale e l’aeroporto di Catania, nonché gli altri comuni direttamente serviti dalla FCE. La restante parte del territorio non direttamente servita dal Metro Shuttle potrà comunque utilizzare il servizio proposto utilizzando i parcheggi scambiatori appositamente previsti, o mediante un ulteriore servizio di trasporto pubblico su gomma, con frequenza diversa da quella del Metro Shuttle, che collegherà comunque la restante parte del territorio alla dorsale principale del Metro Shuttle.

NODI DI INTERSCAMBIO

Al fine di incentivare l’interscambio modale tra il mezzo privato e quello pubblico, sono state individuate tre possibili zone dove localizzare dei parcheggi di interscambio, in modo da consentire anche agli abitanti di Belpasso che risiedono in aree non direttamente servite dal metro shuttle, e a quelli dei comuni limitrofi, di potere utilizzare il metro shuttle lasciando la propria auto in corrispondenza dei parcheggi di interscambio. Pertanto proponiamo la creazione di nuovi parcheggi di intercambio posti nei quartieri S. Antonio, Purgatorio e Borrello, che avranno anche la funzione di migliorare l’accessibilità e quindi incrementare anche la fruizione delle attività commerciali di Belpasso.

SISTEMI TECNOLOGICI DI SUPPORTO

Le fermate del metro shuttle dovranno essere dotate di Paline visive per aggiornare in tempo reale l’utenza sulle tempistiche relative alla corsa più prossima, oltre alla presenza di paline intelligenti nei punti di interscambio (Belpasso centro e Stazione Piano Tavola). Tutte le fermate dovranno avere attivato il sistema di informazione all’utenza a terra (TEMPO REALE BUS FCE) via SMS per telefoni tradizionali che consente di sapere esattamente a che ora parte il bus dalla fermata attraverso l’invio di un messaggio, con risposta iimmediata sul telefonino con l’orario reale di partenza e/o transito. Si propone di integrare il servizio con l’adozione di una applicazione (WEB APP) che consenta sia con TABLET che con SMARTPHONE di ricercare le fermate, le linee e gli orari di passaggio in Real Time basandosi sui dati di esercizio programmato aggiornati con i dati dell’AVM.

COSA CHIEDIAMO

-Un servizio di metro shuttle che permetta di collegare il centro di Belpasso alla stazione metro di Piano Tavola.

-Attrezzare le fermate con paline intelligenti che si interfaccino con i sistemi tecnologici di bordo presenti sui mezzi.

-Una app per smartphone o tablet che consenta tramite i dati di esercizio programmati A.V.L. (Automatic Vehicle Location) e A.V.M (Automatic Vehicle Monitoring) un’informazione puntuale e utile per meglio usufruire del servizio in modo da poter innescare la sinergia tra gomma e rotaia, facendo risparmiare tempo e permettendo un miglioramento in termini di Welfare inteso anche come risparmio di CO2 che permetterà di porre al centro del servizio Belpasso ma soprattutto i Belpassesi’.

Nella foto, il Metro Shuttle – italianamente bus navetta – che collega alcuni punti di Catania con le stazioni della metropolitana

Redazione