Ufficializzato il programma degli eventi estivi dell’Estate Belpassese 2021, quest’anno arricchito di tre “appendici” non meno importanti dedicate alle presentazioni editoriali, al teatro e alle iniziative culturali. Al via anche la piscina comunale all’aperto a partire da questo sabato 10 luglio con tante novità che scatteranno prestissimo.

“Siamo alla seconda estate in tempo di Covid – ha dichiarato il sindaco Daniele Motta – e, dopo una stagione nella quale la popolazione ha vissuto ogni genere di ansietà causata dal virus imperante, non potevamo non offrire un’opportunità di svago ai nostri concittadini e visitatori che fosse di qualità, che incontrasse ogni età e gusti e soprattutto in cui la sicurezza e le norme anti-covid fossero applicate in maniera prioritaria. Ringrazio i principali fautori, facitori e protagonisti di tutti gli eventi, non ultime le associazioni locali impegnate che rappresentano il più alto esempio di cittadinanza attiva al servizio del prossimo”.

Il programma generale degli eventi prevede una ricchissima serie di appuntamenti per i mesi di luglio, agosto e settembre tra eventi musicali, sportivi, d’intrattenimento e di ballo in piazza con “Tiriamoci in ballo”, evento già partito da due settimane in programma ogni giovedì dell’estate presso molte delle piazze del territorio Belpassese, tra centro storico e frazioni.

Significativi, inoltre, i cartelloni dedicati alla presentazione di libri, in partenza venerdì 9 luglio, presso la suggestiva cornice cittadina del Cortile Russo Giusti; il Festival 2021 dell’“Offensiva Culturale”, una quattro giorni intensa, dal 29 luglio al 1° agosto, di iniziative con protagonista il centro storico “allestito” a festa per l’occasione con proposte speciali, quali Ecoinfiorata, archi di carta, Urban Street Art, “balconi incantanti”, mostre e molto altro ancora. Grande attesa per il cartellone teatrale, le “Martogliane”, dedicato ai 100 anni dalla morte dell’illustre concittadino Nino Martoglio: il vice sindaco con delega alla Cultura, Tony Di Mauro è già a lavoro con il Comitato Nazionale che si è creato appositamente in virtù dell’importante anniversario e sarà pronto nel mese di settembre.

Una menzione particolare va data al programma degli eventi musicali, definito dal consigliere con delega agli eventi Salvo Pappalardo, “musica a km0” poiché valorizza esclusivamente il grande fermento delle giovani band locali, meritevoli di un palcoscenico in casa propria che riconosca e valorizzi il loro talento.

“Sono davvero orgoglioso della nostra Estate Belpassese 2021 – ha concluso il sindaco Motta – a cui desidero aggiungere la news dell’apertura della piscina comunale all’aperto sita all’interno del nostro parco urbano, che quest’anno si è arricchita di ulteriori attrazioni e che a breve saranno pronte e ne daremo aggiornamenti, fra queste una piscina interamente dedicata ai bambini piccoli con gonfiabili e giochi a loro dedicati e appuntamenti con il fitness in acqua per i più grandi”.

Si precisa che gli eventi in programma giorno 11 luglio (esclusa la presentazione al Cortile Russo Giusti che è prevista alle 18.30) sono stati rimandati per via della finale degli Europei di calcio che vedrà impegnata la Nazionale Italiana. Era desiderio dell’Amministrazione Motta allestire un maxi schermo per permettere ai cittadini di guardare la partita in piazza, ma le rigide indicazioni della Questura al riguardo e il desiderio del sindaco di limitare le opportunità di contagio, hanno fatto desistere dall’idea.

Redazione