Martoglio e il teatro, Martoglio e il cinema, Martoglio e la poesia, Martoglio e il giornalismo. Martoglio e la sicilianità, ma anche l’universalità. Martoglio e l’impegno politico, con le oltre duecento querele subite e i ventuno duelli intrapresi. Martoglio e Sperduti nel buio, il film-capolavoro che ha ispirato i grandi maestri del neorealismo Visconti, De Sica e Rossellini a concepire un cinema nuovo e d’avanguardia. Martoglio e l’amore, per la ragazza per la quale spasimò per dodici lunghi anni, Amelia, e per Catania, soprattutto per il quartiere della Civita, sempre presente nelle sue liriche, nei suoi articoli e nelle sue commedie, Martoglio e Belpasso – dove nacque il 3 dicembre 1870 – che fu fonte ispiratrice per almeno due opere teatrali, L’Aria del Continente e Annata ricca massaru cuntentu. E infine Martoglio e la sua morte, avvenuta prematuramente a soli 51 anni, probabilmente un omicidio fatto passare per disgrazia accidentale, scandalosamente insabbiata dalle più alte autorità catanesi.

Sabato 31 luglio 2021 alle ore 20 Ragalna – Palmento Arena, ore 20 – sarà al centro delle celebrazioni martogliane, a 100 anni dalla morte dell’artista, avvenuta a Catania il 15 settembre 1921. Un evento inserito in occasione della settima edizione della Rassegna di poesia e musica siciliana organizzata dal prof. Giuseppe Pappalardo, con il patrocinio del Comune etneo e della Regione Sicilia.

‘Una serata di spettacolo che andrà oltre lo spettacolo’, dice l’ideatore della manifestazione. Basti vedere il cast di artisti coinvolti, a cominciare dagli attori Nino Signorello e Loredana Marino, impegnati con i più grandi mattatori del palcoscenico e della celluloide – da Turi Ferro a Tuccio Musumeci, da Pippo Pattavina a Gilberto Idonea – , per passare alla cantante Giusy Schilirò, vincitrice del premio Rosa Balistreri, e al musicista Davide Sciacca impegnato in varie tournèe sia in Italia che all’estero. Presentatore della serata Luciano Mirone, direttore de L’Informazione, con Pippo Pappalardo che, da poeta e sicilianista – diversi i libri pubblicati –, spiegherà l’origine e il significato dei termini più significativi del repertorio martogliano.

‘Sarà una serata scoppiettante’, afferma Pappalardo. ‘Sia perché verrà esposto un Martoglio inedito, sia perché verranno proposti i tratti più salienti della carriera dell’artista. Una serata piena di musica, di poesia, di immagini, di emozioni e di risate’.

Al centro la Catania popolare con le sue bellezze e i suoi personaggi, ora pittoreschi come don Procopiu Ballaccheri, ora truci come i maffiosi di fine ottocento e inizio novecento. E poi il verismo, i rapporti fra Martoglio e i letterati del suo tempo, a cominciare da Pirandello, Verga e Capuana, e gli attori Giovanni Grasso e Angelo Musco che lui scoprì e portò sulle scene. Le immagini proiettate sullo schermo gigante posto sul prato del palmento Arena completeranno lo spettacolo.

Redazione