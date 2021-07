Nel corso della settimana la Sicilia ha mantenuto alto, rispetto alla media nazionale, il rapporto tra numero di tamponi processati e positivi. Anche se il dato di ieri era in calo (0,8%), rispetto a due giorni fa, quando si attestava all’1,3%, è pur sempre il doppio rispetto alla media del Paese e pone l’Isola al secondo posto, dopo la Lombardia tra le Regioni a più alto tasso di contagi.

La giornata di ieri fa registrare 115 nuovi positivi al Covid19. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 5, mentre nella settimana, a partire dal 25 giugno, ci sono stati 22 decessi, per un totale complessivo, da quando è cominciata la pandemia, di 5.979.

Se il dato di ieri segnala 3.725 attualmente positivi, una settimana fa lo stesso dato era di 4.753: circa mille persone, dunque, sono guarite dal Covid. Decresce, sempre rispetto a una settimana fa, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (173 contro 212) e nelle terapie intensive (19 contro 27).

Intanto, nuove iniziative sono state messe in atto per incrementare il numero di vaccinati. A Palermo si somministrerranno dosi anche nei lidi, nei supermercati, nei ristoranti e ci saranno corsie speciali nell’hub della Fiera del Mediterraneo per i dipendenti delle aziende, aperte in orario di lavoro o a qualsiasi ora del giorno e della notte.

L’iniziativa che coinvolge le categorie produttive si chiama “NoVacciniNo[Ri]parti e parte da un protocollo d’intesa siglato tra Confcommercio Palermo e la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus della Città metropolitana.

Ansa