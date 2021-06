Idee, proposte, progetti all’Assemblea estiva del Presidio partecipativo del Patto del fiume Simeto – in programma sabato 3 luglio, alle 16, presso L’Agorà Fattoria Sociale, sulla SS121 Km 29, nella strada che da Paternò conduce in contrada Schettino – con un pomeriggio di confronto e una sera di festa dedicata al cibo, alla musica, alla pittura, alla poesia e all’artigianato. Questo l’invito che il presidio rivolge agli abitanti della Valle per partecipare e per discutere del loro futuro.

L’evento proseguirà alle 18 con la “Fiera delle Idee”, un momento di confronto e di scambio di idee ed esperienze, dinamico e interattivo, tra i gruppi di lavoro del Presidio, i soci e le comunità locali, durante cui raccontare il lavoro fin qui svolto e le attività in corso, raccogliere nuove proposte e istanze dai cittadini, utile anche a tracciare nuovi obiettivi e prospettive di lavoro comuni.

‘Tutti voi, abitanti della Valle del Simeto – si legge nella nota degli organizzatori – siete chiamati ad essere protagonisti e ad aiutarci ad individuare nuovi spunti, istanze, suggerimenti, occasioni di cooperazione e contatto tra i temi già individuati, i gruppi di lavoro e i progetti attualmente in corso. Disegneremo insieme una ‘Mappa delle Sinergie’ partecipata, che diventerà la base programmatica comune per le prossime attività della Rete del Presidio’.

‘L’Assemblea – recita il comunicato del Presidio – è per noi un’importante opportunità di incontro, confronto ed ascolto della comunità, di condivisione reciproca e di scambio, per continuare a costruire insieme il futuro di questo territorio. Ma è anche l’occasione per gioire e festeggiare insieme, finalmente in presenza, dopo un anno davvero difficile e complicato. Per questo, artigiani, attori, pittori, musicisti, animeranno l’evento allietandoci con la loro arte!’.

Infine, una cena di comunità con del buon cibo concluderà la serata, in una cornice di musica e divertimento, grazie alle esibizioni di band e artisti locali! L’evento in tutti i suoi momenti sarà svolto nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento dei contagi da Covid-19.

