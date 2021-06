“Nell’indifferenza delle istituzioni regionali si sta consumando la crisi dell’apicoltura siciliana, settore importante della nostra economia in cui sono attive oltre duemila imprese che hanno dichiarato 140 mila alveari. Il Pd etneo esprime il pieno e convinto sostegno alle giuste rivendicazioni degli apicoltori”.

È quanto afferma il segretario dell’Unione Provinciale Catania del Partito Democratico, Angelo Villari, alla luce della richiesta di aiuto lanciata a Zafferana Etnea dalle organizzazioni professionali le quali, in un documento trasmesso all’assessore regionale all’Agricoltura e al suo dirigente generale, sottolineano la mancata prima produzione di miele (zagara, millefiori primaverile e sulla), che rappresenta la gran parte della produzione annuale, e la necessità di mettere in campo ogni azione per salvare le api dai pericoli a cui sono esposte quotidianamente.

“Per salvare le api è necessario sostenere gli apicoltori e il loro importante lavoro – aggiunge Villari – . La politica deve cogliere repentinamente il disagio manifestato dagli operatori e dare seguito alle loro richieste. L’apporto di questo insetto all’ecosistema ed alla bioversità è vitale, da esso, infatti, dipende l’84% dell’impollinazione delle piante con fiore e di tre quarti delle colture essenziali per la nostra alimentazione. Eppure il governo regionale ignora questo comparto che vive in una condizione d’emergenza. È urgente – prosegue il segretario del Pd etneo – approntare un piano di sostegno alla filiera con fondi da erogare nell’immediato e con l’inserimento dell’attività degli apicoltori tra quelle finanziate dal PAC o dal PSR, mentre non è più rinviabile un’interlocuzione con le associazioni dei produttori”.

“Il governo regionale – chiude Villari – e le istituzioni tutte devono raccogliere repentinamente questo grido dell’allarme dimostrando sensibilità ed attenzione alle problematiche che affliggono questo e i tanti comparti produttivi siciliani. Non sono più ammissibili esitazioni e lassismi”.

Redazione