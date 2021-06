E’ disoccupato ma gli affari gli vanno a gonfie vele, dato che, secondo i Carabinieri, vende medicinali proibiti per migliorare le prestazioni sportive. E così i militari della Stazione di San Gregorio di Catania lo hanno arrestato con quasi 12mila Euro che potrebbero essere il guadagno del commercio illecito. Protagonista un un 47enne di Tremestieri Etneo, ritenuto “responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commercio, utilizzo e somministrazione di farmaci ed altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, commercio o somministrazione di medicinali guasti, esercizio abusivo della professione sanitaria, ricettazione ed introduzione sul territorio dello stato di specialità medicinali per uso umano privi di autorizzazione”.

Nel tardo pomeriggio di ieri la pattuglia di militari, mentre stava perlustrando la via Maugeri del comune di Valverde (CT), ha intravisto transitare a bordo di una Vespa una loro vecchia conoscenza, il 47enne appunto.

I Carabinieri hanno deciso di imporgli l’alt, ma al momento del fermo il soggetto risultava fortemente agitato, cosa che ha spinto l’equipaggio ad approfondire la ricerca.

Sotto la sella dello scooter, i militari hanno rinvenuto alcune confezioni di farmaci utilizzati per il doping degli atleti, nonché la somma di 1825 euro della quale l’uomo (vista la sua condizione occupazionale) non è stato in grado di giustificare la provenienza.

A quel punto i Carabinieri, con ausilio di altri colleghi, si sono recarsi presso l’abitazione dell’interessato per effettuare una perquisizione. La ricerca è stata estesa anche ai veicoli ed in particolare, anche su sommessa indicazione dell’interessato, su una BMW X3, all’interno della quale è stata rinvenuta una grande quantità di farmaci, tra i quali il nandrolone ed il testosterone, inseriti nella lista delle sostanze e dei metodi proibiti dal Ministero della Salute.

Ad aggravare la posizione del 47enne è stato l’ulteriore e più cospicuo rinvenimento di banconote per 9mila 800 euro, portando così a ben 11mila 625 euro il totale complessivo, somma che unitamente agli altri elementi, gli sono valsi gli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nella foto: i Carabinieri di San Gregorio (Catania) dopo l’arresto del 47enne

Redazione