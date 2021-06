“L’amministrazione comunale di Catania non può più rinviare il versamento degli emolumenti aggiuntivi ai dipendenti dell’ente che ne attendono la riscossione da diversi anni, alcuni anche da quattro. Una partita che, chiarito il dubbio sull’inserimento in bilancio e non fra i residui passivi, non ha alcun motivo per non essere chiusa in tempi celeri”.

È la posizione del Partito Democratico di Catania in merito alla vicenda della liquidazione delle spettanze ai dipendenti del Comune etneo che riguardano arretrati, posizione organizzativa, produttività. “Si tratta di somme importanti – recita il comunicato del Pd – , ammontanti anche ad alcune migliaia di euro, che i lavoratori attendono di percepire dopo molto tempo e su cui si era ingenerato il dubbio, ormai risolto, relativo all’inserimento fra i residui passivi. Chiarito che devono trovar posto all’interno del bilancio, e non nei residui passivi, per il Pd etneo non esiste più alcun motivo per non versare le somme ai lavoratori”.

“Il sindaco di Catania, Pogliese, si è impegnato davanti ai sindacati a risolvere la questione, ma ad oggi non si ha alcuna notizia sulla conclusione positiva della vicenda. Ci auguriamo – dichiara Gaetano Algozzino, componente della direzione provinciale del Pd – che si dia seguito alle richieste dei lavoratori in tempi celeri per dar loro serenità dopo tanti anni di attesa”.

Nella foto: Palazzo degli Elefanti, sede del municipio di Catania

Redazione