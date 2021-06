Oggi 14 giugno, alle ore 11,30, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, si recherà in piazza Dante per assistere ai lavori, a cura degli operatori comunali e della Catania Multiservizi, disposti per la rimozione delle scritte e disegni sui muri esterni del complesso monumentale del Monastero dei Benedettini. Lo rende noto il Comune del capoluogo etneo con una nota.

“All’iniziativa promossa dal primo cittadino – si legge – , parteciperanno una rappresentanza dei gruppi del tifo organizzato del Calcio Catania e i familiari di Fabrizio Lo Presti, il giovanissimo <<ultrà>> morto 20 anni addietro, per incidente stradale, durante una trasferta a l’Aquila per seguire una partita della squadra rossazzurra”.

“Il murale – è scritto nella nota – che ricorda la sua fede calcistica, verrà anch’esso rimosso dagli stessi amici del tifoso che collaboreranno con gli operatori del Comune e della Catania Multiservizi per restituire allo stato originario i muri del Monastero, secondo un piano d’intervento concordato dal sindaco Pogliese con la Soprintendenza ai beni culturali e architettonici”.

“Una targa che ricorda Fabrizio Lo Presti – recita la nota – verrà sistemata nei pressi di piazza Dante, luogo simbolo della tifoseria catanese, dove in questi giorni altri lavori di ripristino sono stati eseguiti, con la sistemazione dei marciapiedi e la posa in opera di panchine che completano il lavoro di riqualificazione della storica piazza cittadina, pedonalizzata dall’Amministrazione Comunale lo scorso anno e arricchita con la piantumazione di altri alberi, dopo essere stata relegata per parecchi anni ad anonima area di parcheggio”.

Nella foto: il murale allestito all’ingresso del Monastero dei Benedettini di Catania che ricorda il giovanissimo tifoso Fabrizio Lo Presti

Redazione