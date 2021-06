Catania. “Le analisi effettuate sino ad oggi dagli enti preposti, ma anche dall’Università per conto di Sidra, nelle acque dei canali di raccolta che sfociano in due punti diversi della Plaia, non pongono l’esigenza di particolari divieti, come quello della balneazione in mare”.

Il Comune di Catania informa gli appassionati della spiaggia più amata dai catanesi che, fino ad ora, non esistono rischi per la balneazione delle persone e aggiunge che “la riunione tecnica svoltasi in prefettura su richiesta urgente del sindaco Pogliese ha confermato che allo stato non esistono rischi di sorta per i cittadini, poiché le acque dei canali non presentano, al momento, le caratteristiche tali per impedire la balneazione nella spiaggia di viale Kennedy”.

“Tuttavia – dice la nota – permane alta l’attenzione di tutte le istituzioni, in primis del Prefetto Librizzi, su una questione di fondamentale rilievo come la tutela ambientale di una delle spiagge più pregiate della Sicilia orientale, su cui è doveroso fare chiarezza, anche alla luce di interpretazioni talvolta fuorvianti”.

“In questa sede – recita il comunicato dell’Amministrazione – non serve spiegare che si tratti di una vicenda a competenza plurima e che purtroppo gli impianti di depurazione attualmente esistenti non consentono uno smaltimento corretto delle acque, siano esse meteoriche che di scarichi reflui”.

“Quello che conta – spiega il documento – è che i cittadini che si recano alla Plaia stiano in sicurezza, certi della massima attenzione degli organi preposti, sia tecnici che amministrativi, ma anche della Giustizia, in cui confidiamo pienamente per l’attribuzione delle responsabilità più adeguate nell’interesse dei cittadini”.

Nella foto: la Playa, la spiaggia più amata dai catanesi

Redazione