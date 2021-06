Quarantadue dosi di cocaina, 35 di marijuana, oltre mille Euro in contanti, è il bilancio di un’operazione antidroga che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno effettuato arrestando un 21enne pregiudicato catanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto si è svolto nella tristemente nota via Capo Passero, dove i militari, in ogni perlustrazione, pongono la massima attenzione, acquisendo di volta in volta un punto d’osservazione dal quale hanno scrutato le mosse dello spacciatore, a loro già noto per analoghi fatti precedenti. A un certo punto si è avvicinata un’acquirente con la propria autovettura, realizzando velocemente lo scambio soldi-droga.

La donna, immediatamente allontanatasi a bordo dell’autovettura, è stata seguita e poi controllata in via Santa Sofia dai militari ai quali ha poi consegnato la dose di marijuana appena acquistata.

Un’altra pattuglia di militari, contemporaneamente, ha proceduto al controllo del pusher che però ha tentato una disperata fuga a piedi ma, prima di essere bloccato, ha lanciato tra i cespugli circostanti una busta di cellophane, poi recuperata, contenente 35 dosi di marijuana, 42 di cocaina e la cospicua somma di 1035 euro, ritenuta provento dello spaccio di droga.

L’acquirente è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nella foto: l’equipaggio dei Carabinieri che ha effettuato l’arresto

Barbara Contrafatto