Si parla senza mezzi termini di insabbiamento. Argomento: il Piano regolatore generale – scaduto solo da 17 anni -, questione di fronte alla quale, a Belpasso – Catania – o si scappa o si parla sottovoce. A sollevare la questione è il capogruppo del M5S in Consiglio comunale, Damiano Caserta, che in una interrogazione indirizzata al sindaco Daniele Motta, denuncia la sparizione di un punto fondamentale previsto dal ‘programma elettorale della maggioranza Motta’.

“Sulla programmazione territoriale – scrive Caserta – la maggioranza Motta è al palo e il sindaco non risponde nemmeno alle interrogazioni”.

Il capogruppo dei 5S – si legge nella nota – ‘ha chiesto ragione della mancata revisione del piano regolatore e dei piani di recupero dei villaggi, dati per quasi pronti in campagna elettorale, ma mai pervenuti in Consiglio comunale’.

‘Due anni fa – spiega il consigliere comunale in un comunicato -, durante la seduta consiliare dedicata al Parco delle torrette, quando furono dimostrate alcune criticità nello schema di massima del 2017, tentammo di dare una spinta per la ripresa dei lavori, strappando la promessa del sindaco, che si impegnò, dicendo che ‘il percorso del PRG sicuramente’ sarebbe stato ‘portato a termine da questa amministrazione entro la fine di questo mandato’.