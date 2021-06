Per ora è solo “una “ipotesi” (come viene puntualizzato), ma domani potrebbe diventare l’Ente Teatro belpassese. Un progetto ancora allo stato embrionale, partito dall’Ufficio comunale del settore cultura, che in futuro potrebbe diventare una realtà interessante per la valorizzazione della grande tradizione teatrale di Belpasso (Catania) che ha in Nino Martoglio e Antonino Russo Giusti due straordinari commediografi affermatisi in Italia e all’estero, oltre a cinque compagnie, di cui una – la Brigata d’Arte – la più antica in Italia tuttora in attività.

Ad annunciare l’iniziativa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Belpasso, Damiano Caserta (M5S): “All’unanimità la commissione cultura che presiedo ha accolto la proposta degli uffici, i quali stanno individuando una soluzione”.

“Quella in campo – dice Caserta – al momento è solo un’ipotesi da vagliare ancora con le varie associazioni teatrali belpassesi, ma l’Ente Teatro potrebbe essere una tra le possibili risposte ai problemi del settore teatrale belpassese”.

Caserta è il presidente della III Commissione consiliare (Cultura e Beni Culturali, Teatro, Turismo e Spettacolo). E come responsabile del settore (“insieme a tutti i colleghi della Commissione”), sta approntando “una proposta che arriva dal dirigente comunale Gianni De Luca, sull’esempio della Fondazione Carri S.Lucia, che ha coinvolto validamente le associazioni dei giovani cantanti dei quartieri che ogni anno sono impegnati per la festa della Santa Patrona di Belpasso”.

“Varie volte negli anni precedenti – spiega Caserta – , si è cercato di far partire l’iter di questa proposta, presente tra gli obiettivi del 5^ settore amministrativo. Finalmente, nelle scorse settimane, ci siamo riuniti, con l’intento di creare uno strumento, il cui scopo sarà quello di cercare di riunire la frammentata realtà teatrale belpassese e di promuovere e diffondere le attività di recitazione attraverso una politica di valorizzazione e scambi del patrimonio culturale nostrano”.

“Si sta lavorando – aggiunge il presidente della commissione cultura – su una bozza di regolamento e su un progetto specifico che coinvolga sia le singole associazioni teatrali, sia i singoli cittadini impegnati nel settore”.

“Quando ci si confronta serenamente – conclude – senza ostruzionismo politico , i consiglieri comunali riescono ad affrontare questioni delicate come questa, in attesa però che anche le associazioni teatrali possano dire la loro e contribuire in maniera determinante al progetto”.

Nella foto: il Teatro comunale “Nino Martoglio” di Belpasso (Catania)

