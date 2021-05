Gli hotel Belmond di Taormina annunciano la riapertura per la stagione estiva 2021. Si ricomincia oggi con il Grand Hotel Timeo, seguito da Villa Sant’Andrea che ripartirà con il beach club il 16 maggio.

Tra novità ed esperienze gourmet, Taormina accoglie Massimiliano Puglisi, che si unisce alla famiglia Belmond in qualità di general manager del Grand Hotel Timeo. Siracusano, 41 anni, rientra in Sicilia dopo più di 20 anni trascorsi all’estero, tra Spagna, Inghilterra e Stati Uniti, lavorando in prestigiose strutture alberghiere di lusso.

“Sono molto felice di entrare in Belmond e nel gruppo Lvmh – ha dichiarato Puglisi – ho accolto l’opportunità di rientrare in Sicilia con grande entusiasmo e sono fiducioso che la stagione 2021 sarà un vero momento di rilancio del turismo siciliano e un’occasione per far scoprire la nostra splendida isola a nuovi mercati”.

Al Grand Hotel Timeo sarà possibile dedicarsi una cena esclusiva prenotando uno degli 8 tavoli all’aperto del ristorante Otto Geleng, che riaprirà agli ospiti a partire dal 28 maggio esclusivamente di sera. In cucina lo chef Roberto Toro, che riconferma per il secondo anno la sua stella Michelin, propone agli ospiti tre diversi menù degustazione per andare incontro a tutti i palati che amano la cucina d’autore.

A Taormina Mare, affacciato sulla suggestiva Baia di Mazzarò, dal 16 maggio riapre il beach club di Villa Sant’Andrea con il ristorante Oliviero curato dallo chef Agostino D’Angelo. Per gli amanti dell’aperitivo, il cocktail bar di Villa Sant’Andrea, a partire dal 27 maggio, proporrà tutti i giorni DJ set vista mare e una live cooking station.

Agli appassionati del grande schermo sarà dedicata invece un’iniziativa speciale di questa stagione: la spiaggia privata di Villa Sant’Andrea si trasformerà per una notte in una sala cinematografica sotto le stelle. Nel corso delle serate evento Cinema & Champagne in spiaggia si potrà riscoprire il piacere del cinema all’aperto comodamente sdraiati sui lettini o accomodati nelle cabanas al coperto.

Nella foto: uno scorcio dell’Hotel Timeo di Taormina con vista sull’Etna

Ansa