“Sono molto felice di essere qui a Messina, sono molto emozionata. Non a caso ho scelto la città dello Stretto come prima tappa istituzionale della mia visita perché qui a siamo riusciti ad affrontare e portare a soluzione un problema che si trascinava da decenni quello che ho definito una vergogna nazionale indegna di un paese civile: migliaia di persone privati dei loro diritti fondamentali.

Il diritto ad avere una casa decente, servizi, collegamenti e una istruzione di qualità. Abbiamo stanziato i fondi necessari per riqualificare l’intera area e individuare soluzioni abitative alternative”. Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna al Comune di Messina dove incontra il sindaco per discutere dell’emendamento con il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro per eliminare le baraccopoli della città.

“Abbiamo – ha proseguito – anche individuato nel prefetto, il commissario straordinario che avrà il compito di portare a soluzione questo problema. Ringrazio il sindaco perché ha portato all’attenzione nazionale questa situazione vergognosa, ringrazio tutti i parlamentari del città di Messina per avermi sollecitata ad adottare questo provvedimento e sono davvero molto soddisfatta di essere riuscita a farlo in tempi rapidi. Questa è una di quelle situazioni che riempie di significato il nostro impegno politico”.

Nella foto: una baraccopoli di Messina

Ansa