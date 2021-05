Gli investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, nel contesto dei 40 arresti operati stamane contro il clan Santapaola-Ercolano, con base logistica a Paternò e Belpasso, puntualizzano “il tentativo di estorsione ai danni della nota azienda dolciaria siciliana CONDORELLI di Belpasso, non andato a buon fine – scrivono – grazie alla ferma opposizione della vittima che si è rivolta ai carabinieri”.

Una operazione – quella di oggi – che ha disarticolato un clan che col traffico di droga, le estorsioni e le tante altre attività criminali, da diversi decenni mette a ferro e fuoco l’intera provincia.

“Tra le attività criminali condotte dai gruppi mafiosi riconducibili alla famiglia Santapaola-Ercolano ed operanti in provincia di Catania – si legge nel comunicato -, è stata documentata anche la progettualità di far arrivare ingenti carichi di cocaina dall’Ecuador occultata in container contenenti banane”.

Nella foto: Giuseppe Condorelli, titolare dell’omonima azienda dolciaria di Belpasso (Catania) e Cavaliere del lavoro

Redazione