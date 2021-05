Si conclude oggi il “maggio della legalità” de L’Informazione con due appuntamenti importanti. Un collegamento (ore 9) online con l’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Trabia, con la conferenza”Capaci di ricordarvi”, organizzata dalla prof.ssa Marianna Piazza in collaborazione con questa testata giornalistica e con Esperonews, quotidiano della Sicilia occidentale con il quale L’Informazione ha collaborato nel “maggio della legalità”.

I direttori Alfonso Lo Cascio e Luciano Mirone intervisteranno Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica di Palermo subito dopo le terribili stragi del ’92 e fino al 1999. “Il racconto di quel periodo – scrive la scuola in un comunicato – avverrà in collegamento da remoto sulla piattaforma di istituto con gli alunni delle classi terze medie”.

“Per l’occasione – si legge – saranno in collegamento anche gli alunni delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo Barbera di Caccamo, con un gemellaggio che in una terra martoriata dalla mafia ha il sapore di un cammino solidale per la crescita di una sempre maggiore consapevolezza da parte di quelle giovani generazioni, che, pur non avendo vissuto le stragi del 92, sono cresciute con il loro racconto”.

“La scuola ha il dovere della memoria”, afferma la dirigente scolastica Giusi Conti. “Una memoria che deve farsi pratica quotidiana e aprirsi alle esperienze del mondo con una visione chiara dei valori da rispettare e seguire. Ringrazio il dottore Caselli per la sua disponibilità ad incontrare gli alunni e a rispondere alla loro domande. Ringrazio i direttori Lo Cascio e Mirone per il loro infaticabile lavoro al servizio della verità. Ringrazio per il loro lavoro tutti gli insegnanti, che dalle loro cattedre contribuiscono ogni giorno in maniera determinante alla costruzione del futuro”.

Il maggio sulla legalità non si conclude qui. Alle 11 sulla piattaforma Zoom, conferenza dal titolo: “Il ruolo del giornalismo investigativo nella lotta alla criminalità organizzata e il fenomeno delle estorsioni”. Partecipano Rosario Mangiameli, docente universitario di Storia contemporanea, il giornalista dell’Ansa Franco Nicastro, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Nicola Grassi, presidente dell’associazione antiestorsione Asaec di Catania, e il direttore de L’Informazione, Luciano Mirone.

Nella foto: gli alunni dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Trabia (Palermo)

