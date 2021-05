Una mobilitazione regionale “per chiedere maggiore impegno alle istituzioni rispetto alla problematica degli incendi in Sicilia, che vedrà protagoniste moltissime associazioni di tutta l’Isola”. Il Coordinamento Salviamo i Boschi, assieme a decine di sodalizi, chiamano a raccolta i cittadini (appuntamento venerdì 7 maggio, alle 18, presso Baia Santa Margherita, vicino San Vito lo Capo (Trapani) per sensibilizzare soprattutto il governo regionale ad elaborare una strategia incisiva per evitare la distruzione di centinaia di ettari di natura a causa degli incendi spesso di natura dolosa.

Titolo della manifestazione: “No Fire Flash Mob”, sicilianamente tradotta dagli organizzatori in “Faciemu Scrusciu For Future”, facciamo rumore per il futuro, perché “la Sicilia è stanca di vedere il proprio futuro andare in fumo e chiede il massimo impegno alle istituzioni regionali e locali”.

La segnalazione dell’evento arriva da San Vito Lo Capo (Trapani), uno dei comuni dell’Isola particolarmente colpito da questo triste fenomeno. Ogni anno, in quella zona, vengono puntualmente colpiti soprattutto due grandi polmoni verdi rinomati in tutto il mondo per la loro bellezza e la loro biodiversità: la Riserva naturale dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano. Più che incendi, dei veri e propri atti terroristico-mafiosi, come è stato detto più volte.

Si tratta di due, fra i tanti esempi, che evidenziano la furia devastatrice che caratterizza le estati di una Sicilia che vanta anche questo triste primato. Ecco allora questa mobilitazione della Società civile.

A San Vito l’impulso arriva dall’Associazione degli operatori turistici sanvitesi (Aots) e dal “Comitato No Marine Resort”, che già dal 2020 aderiscono al Coordinamento Salviamo i Boschi: “Una grande ed eccezionale partecipazione dal basso, simbolo di unità e coesione della comunità sanvitese di fronte ad un dramma che la colpisce gravemente”, si legge nel comunicato.

“La manifestazione farà scruscio”, dicono gli organizzatori, “e lo farà attraverso le sue associazioni (in ordine alfabetico): Associazione degli Operatori Turistici Sanvitesi, Acqueruci; Arca di San Vito Onlus; Associazione Ristoratori Sanvitesi; Azione Cattolica San Vito Lo Capo; Comitato No Marine Resort; Eterotopia; Federalberghi San Vito Lo Capo; Istituto Terra; Kalos; Legambiente circolo Pizzo Cofano; Noi di… Purgatorio; Pro Loco San Vito Lo Capo; San Vito Lo Capo Sviluppo; Se lo Abbandoni il Rifiuto Sei Tu”.

I partecipanti si incontreranno alle ore 18:00 di venerdì 7 maggio presso Baia Santa Margherita dove, “in silenzio – si legge nella nota -, guarderanno le ferite oggi inverdite lasciate dal fuoco mentre una voce narrante lancerà il messaggio di rabbia di Madre Natura”

Per la partecipazione al flash mob è assolutamente obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale imposto dalla normativa anti-Covid.

Nella foto: l’incendio di Monte Cofano, fra San Vito lo Capo e Custonaci (Trapani)

Luciano Mirone