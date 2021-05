E’ morta l’ex assessore alla Cultura del Comune di Catania, la professoressa Alba Giardina. Lo ha annunciato stamane Enzo Bianco che di quella Giunta, degli anni Novanta, definita della “primavera di Catania, fu il sindaco. Alba Giardina fu per diverso tempo titolare di un assessorato pieno di iniziative e di idee che portarono Catania – nel campo della cultura – ai vertici del panorama nazionale anche per le manifestazioni e per le personalità che furono ospitate nel capoluogo etneo in quegli anni.

“Il sindaco Salvo Pogliese – si legge in una nota -, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale partecipano sentitamente al cordoglio cittadino e dei familiari, in particolar modo del coniuge professore Emilio Giardina, per la scomparsa di Alba Sanfilippo Giardina, che fu apprezzata assessore comunale alla Cultura dal 1993 al 1997 e donna fortemente impegnata nel sociale, una generosità che la contraddistinse anche nello svolgimento dell’incarico di presidente provinciale di Catania dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici”.

Nella foto: la professoressa Alba Giardina (immagine siciliaweb)

Redazione