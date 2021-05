Il progetto del Bosco Sciaraviva di Belpasso (Catania) presentato da oltre 20 associazioni locali è stato inserito all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche (2021-2023) approvato ieri sera dal Consiglio comunale. Un passaggio importante per la partecipazione al Bando di Rigenerazione Urbana (“grande opportunità che le associazioni hanno fortemente voluto”) che rappresenta il primo passo verso una nuova concezione del territorio.

“Miriamo – affermano i sodalizi che hanno dato vita all’iniziativa e che lavorano da anni all’istituzione di un altro polmone verde all’interno del centro abitato, il Parco delle Torrette – all’innalzamento della qualità della vita della cittadinanza, alla riqualificazione ambientale, all’attenzione e alla tutela della biodiversità, nel pieno rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile che diventeranno sempre più determinanti nel prossimo futuro (l’Agenda 2030 dell’ONU esorta, entro il 2030, l’accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili)”.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nel comunicato stampa delle associazioni – ha mostrato sensibilità nei confronti delle nostre istanze, consentendo l’attivazione di tutte le procedure formali necessarie”.

“Si rende al contempo necessario, da parte nostra – è scritto nel documento – rimarcare la distanza e la totale autonomia rispetto a qualsiasi formazione politica e rigettare fermamente qualsivoglia tentativo di strumentalizzazione, da chiunque tenti di attribuire una continuità ad esso riconducibile. Arrogarsi una sorta di collaborazione di tipo partitico sulle nostre proposte, che sono nate e si sono sviluppate esclusivamente all’interno dell’alveo associativo, non corrisponde al vero. Quei pochi e circoscritti casi in cui sia giunto un supporto tecnico – e di ciò abbiamo subito espresso la dovuta gratitudine- sono avvenuti, per nostra conoscenza, a titolo personale”.

