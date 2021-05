Festeggiamento nuziale interrotto, sanzione per ogni partecipante, chiusura del locale per cinque giorni. Le norme anti Covid hanno colpito ancora: stavolta si tratta di un ricevimento di matrimonio interrotto dai Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, frazione di Acireale (Catania) che, nel quadro del costante servizio di controllo del rispetto delle norme anti Covid, durante una verifica presso il castello “Astoria Park”, ubicato via Castelnuovo Don Bosco di Acireale, hanno constatato che all’interno della struttura era in pieno svolgimento un ricevimento nuziale con gli sposi che, alla presenza di 23 invitati, stavano festeggiando l’evento in palese violazione del divieto di assembramento e del divieto di spostamento in zona arancione.

Alla fine festeggiamenti interrotti, sanzione per ogni partecipante e chiusura temporanea per cinque giorni dell’attività commerciale.

Nella foto: il locale chiuso dai Carabinieri per cinque giorni

Redazione