“Centro direzionale, la Regione Sicilia faccia chiarezza sulle procedure di aggiudicazione di un’opera che non ci ha mai convinto e per la quale siamo nettamente contrari”. Lo afferma il deputato del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Nuccio di Paola, che ha depositato un’interrogazione per chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore Marco Falcone “di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio inerente le procedure di aggiudicazione dei lavori della cittadella regionale in via Ugo La Malfa a Palermo”.

“Il tg satirico Striscia la Notizia – dice Di Paola – ha evidenziato quelle che potrebbero apparire come gravi anomalie nell’iter di aggiudicazione dei lavori. È per questo che abbiamo deciso di andare a fondo, chiedendo al governo regionale di chiarire in modo deciso se ci sono situazioni i incompatibilità derivanti da pregressi o attuali rapporti professionali tra i membri della commissione che ha aggiudicato i lavori e le aziende che hanno presentato i progetti; se è stata fatta una opportuna valutazione, relativamente al progetto selezionato, tra costi e benefici; se sono state rispettate le aree di intervento previste dal bando e se la procedura relativa all’iter di selezione è stata fatta in maniera trasparente, procedendo, come previsto dalla normative vigenti, allo svolgimento delle sedute con modalità pubblica o con modalità telematica pubblica”

“Noi – continua Di Paola – non abbiamo mai smesso di scavare, mediante una serie di accessi agli atti, su un progetto di cui non si conoscono i reali benefici, visto che non sappiamo quale sia il patrimonio immobiliare delle Regione e quale il costo degli affitti per gli uffici”.

Nella foto: il progetto del Centro direzionale della Regione Sicilia

Redazione