Il giudice monocratico di Palermo ha condannato a un anno e 5 mesi di carcere per diffamazione Pino Maniaci, giornalista ed ex direttore dell’emittente tv Tele Jato per anni simbolo di battaglie antimafia. Il giornalista è stato assolto dall’accusa di estorsione.

Secondo l’accusa, avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali minacciandoli, in caso di rifiuto, di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti. La pm Amelia Luise aveva chiesto 11 anni e 6 mesi (Ansa).

“Giustizia è fatta”. Con queste tre parole l’ex Pm Antonio Ingroia, oggi avvocato del giornalista Pino Maniaci, direttore di Tele Jato, comunica che “dopo sei anni di un indecente linciaggio mediatico, finalmente è arrivata la sentenza che ha assolto Pino Maniaci da tutte le accuse di estorsione che lo avevano ingiustamente inchiodato e distrutto in questi sei anni”.

“Dopo un’inaudita richiesta di pena per undici anni e mezzo – scrive Ingroia – , richiesta che solitamente si riserva ai delinquenti più spregevoli, finalmente giustizia è fatta”.

“Ma Pino Maniaci – insiste l’ex Pm – ha diritto non solo a che gli venga risarcito il danno subito, ma che gli vengano restituiti sei anni di vita distrutta, l’onore e la reputazione professionale indegnamente cancellata”.

“Quella di oggi – afferma Ingroia – è una sentenza che riconcilia i Cittadini con la Giustizia del Tribunale di Palermo, ma sei anni di gogna mediatica restano e sono troppi e costituiscono un atto di accusa contro chi lo ha accusato, alcuni con leggerezza, altri con strumentalità, altri ancora in malafede”.

“Ne è una dimostrazione – spiega il Pubblico ministro del processo trattativa – il fatto che il Tribunale, assolvendo oggi Pino Maniaci, ha anche ordinato la trasmissione alla Procura di un verbale dibattimentale di uno dei suoi accusatori che si era costituto parte civile contro di lui”.

“Una cosa è certa – conclude Ingroia – : i guai di Pino Maniaci sono iniziati dal momento in cui ha cominciato ad indagare sulle distorsioni del Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, quando questo era presieduto dalla Dott.ssa Silvana Saguto. Ad oggi la situazione è questa! Silvana Saguto condannata in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta per reati gravissimi. Pino Maniaci assolto dai reati gravissimi per i quali era stato accusato”.

Nella foto: l’avvocato Antonio Ingroia e il giornalista Pino Maniaci, direttore di Telejato

Redazione