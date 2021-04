“L’unica nota positiva di questa seduta? Che si è tornati, anche se incidentalmente, alla trasparenza delle dirette streaming delle commissioni. Per il resto, tempo perso, o quasi, con il governo reticente e il presidente della Regione grande assente, che pretende di fare l’assessore alla sanità a tempo perso,mentre tutto intorno sta crollando”.

Lo affermano i deputati regionali M5S, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio Pasqua, componenti della commissione salute dell’Assemblea regionale siciliana, in coda alla seduta a palazzo dei Normanni che avrebbe dovuto chiarire alcuni dei tanti buchi neri delle azioni di contrasto alla pandemia.

“Temevamo – dice Cappello – che andasse così, e, purtroppo, così è andata. Altro che chiarezza, i dubbi che avevamo all’entrata li abbiamo ancora all’uscita. Il plenipotenziario La Rocca non è andato oltre le 4 paginette di relazione, con numeri tutti da verificare. Nessuna soluzione è stata messa in campo per uscire dalla zona rossa in provincia di Palermo o per evitare che la Sicilia intera diventi zona rossa. Quando si dichiara la zona rossa (a proposito, che fine ha fatto il comitato tecnico scientifico?) ci si arrende al virus, e tacitamente si afferma la totale incapacità di controllare il virus e quindi la pandemia. Tracciamento, monitoraggio e sorveglianza sono miraggi ancora oggi, nonostante sia trascorso più di un anno dall’inizio della pandemia”.

“Al momento – afferma Siragusa – regna la sfiducia e tutto viene visto con l’occhio del dubbio. Ho fatto domande tecniche sui numeri che ci hanno dato. Ho invitato ad una comunicazione più precisa e puntuale. Ho auspicato che questa zona rossa sia figlia di valutazioni basate su dati scientifici e non di motivi politici o, peggio, del tentativo di riprendere il bandolo della matassa perso”.

“Ancora oggi –afferma Pasqua – dopo un anno e passa dall’emergenza, rimangono tanti problemi mai risolti dal governo regionale. Medici delle Usca mancanti, medici degli hub vaccinali non sufficienti, difformità di distribuzione vaccini fra le Asp siciliane, mancanze di materiali per analisi tamponi molecolari, modalità di raccolta dei dati farraginosa, CTS sparito dai radar, dispositivi di protezione individuale senza indicazioni di certificazione distribuiti in ospedali e postazioni 118”.

“Gravissima – sottolinea De Luca – l‘assenza dell’assessore ad interim della sanità, Musumeci. Il presidente non può esercitare il compito della sanità nel tempo libero. Tra le mille e più carenze che abbiamo denunciato in questi mesi c’è lo stato di avanzamento della rete Covid i cui lavori dovevano essere completati quasi tutti entro il 31 marzo mentre oggi siamo in alto mare. Balza agli occhi purtroppo anche la questione relativa all’acquisto dei due macchinari utili a processare 4000 tamponi al giorno ciascuno per un costo complessivo di 2 milioni 350 mila euro, che dovevano essere installati a Palermo e a Messina. Ebbene, quello di Palermo risulta messo in funzione, mentre quello di Messina è ancora inattivo perché carente dei materiali di consumo. Morale: tamponi a rilento e conseguente impossibile tracciamento”.

Nella foto: il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci

Redazione