“A Catania il boschetto rinasce come spazio naturalistico e ossigenazione per i cittadini”. L’Amministrazione comunale annuncia “un’area giochi per bambini completamente rinnovata, il laghetto bonificato e ripopolato con centinaia di esemplari di tartarughe e carpe, aree verdi curate e arredate con panchine”.

E’ questo il modo in cui – specifica la Giunta catanese – si presenta l’area d’ingresso del boschetto della Plaia che ora accoglie altri 200 alberi di pino marino, donati alla città dalle associazioni ‘Pianta un albero, Mercati Contadini Siciliani e Agriturist insieme al collegio degli agrotecnici di Catania, nello storico polmone verde.

“Un evento a cui hanno partecipato bambini delle scuole con genitori, insegnanti e amanti della natura, che ha simboleggiato la ripartenza dello storico polmone verde adiacente al lungomare sabbioso, dopo i lavori di ripristino del boschetto in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana”.

“Il sindaco Salvo Pogliese – spiega la nota – ha simbolicamente piantumato alcuni dei 200 pini marini che riempiranno l’area attigua alla grande vasca in cui lo stesso primo cittadino insieme a tanti bambini ha immesso alcune carpe delle centinaia che hanno ripopolato lo specchio d’acqua dolce”.

“Ringrazio quanti hanno voluto dare il loro contributo a questa straordinaria iniziativa di grande valenza naturalistica –ha detto il primo cittadino – che riporta questo polmone verde all’antico splendore. Abbiamo un piano triennale di cura e manutenzione del verde, che porteremo avanti insieme alla Regione, e una sorveglianza dell’area costante insieme ai volontari e alle associazioni ambientaliste. Ma è indispensabile che vi sia la collaborazione dei cittadini per rispettare questo spazio pubblico di grande pregio, per non rendere tutto vano. Siamo orgogliosi -ha aggiunto Pogliese- perche questo boschetto, punto di riferimento per famiglie, bambini e sportivi grazie ai lavori di ripristino e riqualificazione, dopo anni di incuria, riprendendo una vecchi tradizione dei catanesi di recarsi al boschetto come area di svago nel tempo libero, a due passi dal centro cittadino e a poche decine di metri del mare della Plaia, come luogo di ossigenazione, sport e benessere”.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione coi consiglieri Luca Sangiorgio e Emanuele Nasca, il presidente del VI municipio Alfio Allegra con altri consiglieri circoscrizionali, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, la dirigente comunale del verde Marina Galeazzi e tanti volontari dell’associazione “Plastic free” che hanno curato gli ultimi interventi di ripulitura insieme agli operatori comunali e della Dusty.

“Grazie alla convenzione firmata un anno addietro tra il sindaco Pogliese e il presidente della Regione Nello Musumeci si è provveduto alla riqualificazione complessiva degli oltre sei ettari di area a verde del boschetto, con la messa in evidenza dei percorsi per le vie di fuga dalle fiamme; l’abbattimento di alberi disseccati; la potatura e la ripulitura erbacea e il decespugliamento arbustivo; la piantumazione di alcune centinaia di alberi e anche il ripristino del funzionamento di ricircolo dell’acqua nella vasca interna che era bloccato da anni. “Un luogo straordinario a cui i catanesi sono visceralmente legati – ha detto il sindaco Pogliese – che andava necessariamente rigenerato eliminando i tanti pericoli esistenti. Quando la fine della pandemia lo consentirà il boschetto diventerà sempre più zona di eventi e manifestazioni legati ai temi ambientali, coinvolgendo associazioni e organizzazioni, per promuovere iniziative in grado di riportare i cittadini a godere dei sessantamila metri quadrati di spazio alberato e valorizzare la natura in modo sano e intelligente”.

