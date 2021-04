“Nei giorni scorsi abbiamo denunciato la pericolosità di un tratto della strada provinciale che collega Nicolosi a Belpasso (quattro chilometri di distanza fra i due comuni, in provincia di Catania, ndr.) chiedendo al Sindaco Daniele Motta di attivarsi presso la città metropolitana di Catania per chiedere interventi risolutivi, senza ricevere alcuna risposta”.

A quel punto il Movimento Cinque Stelle, “vista l’inerzia dell’amministrazione” ha “deciso di muoversi autonomamente e di contattare gli uffici della ex provincia”. E così ieri mattina la portavoce del M5S all’Assemblea regionale siciliana Gianina Ciancio, e il consigliere comunale del movimento Damiano Caserta, “con alcuni attivisti, hanno effettuato un sopralluogo sulla SP 4 II, insieme ai tecnici della città metropolitana di Catania, per individuare gli interventi più adatti finalizzati a limitare il numero di incidenti che in quel tratto di strada, purtroppo, si verificano sempre più spesso”.

“I rappresentanti dell’ex provincia – si legge nella nota – ci hanno assicurato di voler intervenire nel più breve tempo possibile, con il posizionamento di alcuni cartelloni con i limiti di velocità, la messa in opera di bande rumorose in prossimità della curva e il ripristino dei muretti a secco e dell’illuminazione. Nel ringraziarli per la loro disponibilità, ci auguriamo che quanto discusso stamattina venga realizzato quanto prima”.

