“Fallita la privatizzazione del cimitero”. Questo il titolo che campeggia nel manifesto elaborato dal Movimento Cinque Stelle e dal Pd di Belpasso (Catania), col quale viene annunciato che l’Amministrazione comunale ha “abbandonato il project financing” sul camposanto, motivo per il quale viene “ristabilito il decoro”.

“L’Amministrazione comunale – si legge nella locandina – nel corso della discussione per la presentazione della mozione targata Pd e M5S ha annunciato ufficialmente l’abbandono del progetto di finanza durante la seduta consiliare dell’11 marzo scorso”.

“Abbiamo fatto in modo – scrivono M5S e Pd – che non si facciano affari sulla pelle dei nostri defunti. Dopo la raccolta firme, la mobilitazione dei Belpassesi e le interrogazioni consiliari, siamo riusciti a non assegnare ad imprese private la gestione del nostro cimitero”.

“La battaglia comune di M5S e Pd – viene annunciato nel documento – non si ferma però qui”. Una dichiarazione sibillina che indirettamente risponde ad una domanda posta la scorsa estate da questo giornale, quando, in seguito alle riunioni fra i due partiti (organizzate proprio su questo argomento), venne chiesto: si tratta di qualche incontro sporadico o dell’inizio di un’intesa che potrebbe portare alle prossime elezioni (2023)? Allora la reazione del Pd nei confronti di questa testata fu piuttosto scomposta, ma l’annuncio dato attraverso questo manifesto sembra inequivocabile.

In merito al cimitero, le due formazioni politiche dichiarano di avere “presentato insieme una mozione che “chiede la totale gestione pubblica” della struttura, “in un circolo virtuoso che mira ad investire i ricavi derivanti dalla vendita dei loculi”.

“Per quanto riguarda l’azione dell’Amministrazione comunale nel breve termine – spiega il manifesto – il Sindaco ha condiviso l’impostazione proposta dal M5S e dal Pd”, dato che “a commento della nostra mozione”, lo stesso ha dichiarato: “Non sembrava logico dentro l’area comunale andare a realizzare questo project. Stiamo realizzando questi loculi e se ci riusciremo realizzeremo l’urbanizzazione di questa nuova area a spese del Comune”.

“Per quanto attiene alla soluzione a lungo termine della mancanza di loculi – dicono all’unisono i due partiti – attraverso la ricerca di nuovi fondi o la cartolarizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, abbiamo proposto la costruzione di una struttura atta alla cremazione o la convenzione con altre strutture pubbliche già esistenti sul territorio regionale”.

“Anche in questo caso – puntualizzano i pentastellati e i Dem – abbiamo ricevuto margini di condivisione da parte del Sindaco”.

Per questa ragione i due partiti attendono “che la presidente del Consiglio comunale fissi la trattazione della mozione affinché venga ufficialmente votata ed impegni l’Amministrazione comunale secondo quanto previsto dalla stessa”, contando che possa “trovare sostegno da parte di tutto il civico consesso”.

Nella foto: l’ingresso del cimitero di Belpasso (Catania)

Redazione