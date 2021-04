Belpasso (Catania). “Ennesimo scontro interno alla Giunta Motta, stavolta sulle strisce blu, dichiarate incompatibili con la breve sosta gratuita”. Lo denuncia il capogruppo al Comune del M5S Damiano Caserta, che parla di scontro aperto tra il sindaco Daniele Motta e l’assessore alla Viabilità Moreno Pecorino sulla seguente battuta che il secondo avrebbe rivolto al primo: “L’introduzione del quarto d’ora di cortesia indebolirebbe tutta l’analisi economico finanziaria dello studio di fattibilità (per la realizzazione delle strisce blu, ndr)”.

Questo “il responso dell’Assessore Pecorino – scrive Caserta – sbattuto in faccia al Sindaco che invece, nella previsione del parcheggio a pagamento a Belpasso, aveva garantito la gratuità della sosta breve di 15 minuti”.

Ecco perché, dice ancora il consigliere pentastellato, “prendiamo atto dell’ennesima spaccatura all’interno della maggioranza che sostiene il Sindaco Motta. Dopo quella sull’elezione del presidente del Consiglio, stavolta la rottura esplode addirittura all’interno della stessa Giunta municipale”.

“Motta deve decidere – attacca Caserta – se vuole tirare a campare o se non sia meglio staccare la spina adesso che persino gli assessori che lui ha nominato nella sua Giunta lo smentiscono nelle promesse che aveva tanto calorosamente fatto in consiglio comunale”.

“Per questa ragione – ribadisce il consigliere 5Stelle – avevamo condizionato il nostro sì alle strisce blu soltanto quando il Comune di Belpasso si fosse dotato sia del piano urbano del traffico che di quello sui parcheggi, per vagliarne la compatibilità con tali strumenti programmatori”.

“La presa di posizione dell’Assessore Pecorino – si legge nel comunicato -, contraria alla sosta gratuita, arriva con una nota del 26 marzo scorso, mentre il giorno prima il Consiglio comunale si era espresso favorevolmente all’istituzione del parcheggio rosa gratuito per le donne in stato di gravidanza”.

“Nella stessa seduta – afferma ancora Caserta – era sembrato sibillino che il sindaco dichiarasse ‘a prescindere se istituiremo le strisce blu o meno, questa è una iniziativa che può andare di pari passo sia con l’istituzione del parcheggio a pagamento sia che non le facciamo”.

“Ora si capisce tutto – conclude il capogruppo 5S – , e possiamo dare per crollato il castello di carte costruito dal sindaco Motta in merito all’istituzione delle strisce blu annunciato in periodo pandemico”.

Redazione