Da domani 15 aprile riapre la scuola “Giovanni Paolo II” di Piano Tavola nel comune di Belpasso (Catania), dopo l’ordinanza di lunedì scorso con cui il sindaco Daniele Motta aveva disposto la chiusura (ieri e oggi) “per sanificazione straordinaria”. Lo spiega lo stesso primo cittadino il quale aggiunge che “l’Istituto comprensivo riapre in seguito all’esito della relazione da parte dell’ASP e dell’USCA SCUOLA di Paternò”.

“Non ci sono i presupposti – afferma Motta – per prorogare la chiusura della scuola”, eventualità che il sindaco aveva paventato previa indicazione da parte dell’ASP. L’indicazione è arrivata – dice la nota del Comune – dando parere negativo alla proroga della chiusura”.

Intanto il sindaco informa che “il numero dei positivi in quella scuola è di 10 tra alunni, insegnanti e personale”, che tale numero “è stato mappato e circoscritto nell’ambito esclusivo delle quattro classi tutt’ora in quarantena, mentre le restanti due, messe precedentemente in DAD, possono tornare a fare lezioni in presenza poiché i tamponi sono risultati tutti negativi”.

“In questi due giorni – afferma Motta – siamo stati costantemente in contatto, oltre che con la dirigenza scolastica, anche e soprattutto con l’USCA, da cui ci aspettavamo una relazione approfondita e molto accurata che ci fornisse la giusta risposta sul da farsi. Dunque riapriamo la scuola con la consapevolezza che la situazione è strettamente circoscritta e costantemente monitorata”.

Nella foto: la scuola comprensiva della frazione di Piano Tavola, nel comune di Belpasso (Catania)

Redazione