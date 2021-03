Sono 523 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.455 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.358. Il numero degli attuali positivi è di 14.756, con un aumento di 443 casi rispetto a ieri. I guariti sono 76. I ricoveri ospedalieri sono 825, 34 in più rispetto a ieri, di cui 107 in terapia intensiva, sette in più.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 295 casi, Catania 74, Messina 59, Siracusa 35, Trapani 6, Ragusa 1, Caltanissetta 46, Agrigento 2, Enna 5.Negli ospedali i ricoverati sono 825; 34 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 107, sette in più rispetto a ieri.

Intanto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse nell’Isola: sono i comuni di Caltanissetta e Palma di Montechiaro (Ag). L’ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo.

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp, dice la Regione.

Nel frattempo si apprende che la sommistrazione di un lotto di vaccinì è stata sospesa, in via precauzionale, per un problema nella catena del freddo nell’hub di Catania, realizzato nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. L’iniziativa è stata adottata dopo che gli operatori hanno notato che il frigorifero dove erano conservate le dosi ha avuto un problema con l’alimentazione elettrica.

Ansa