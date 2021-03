“Duecentomila euro di contributo ai Comuni che nel 2020 abbiano avuto attiva sul proprio territorio una struttura che ospita migranti, come ad esempio, i cosiddetti hotspot. La somma sarà ripartita ai comuni di Messina, Caltanissetta, Lampedusa, Pozzallo e Trapani”.

È questo il contenuto dell’articolo 40 della finanziaria regionale 2021, attualmente in discussione all’ARS, approvato in queste ore a Sala d’Ercole su iniziativa della deputata M5S Valentina Zafarana. Lo spiega una nota dello stesso movimento, che aggiunge: “I Comuni che si sono trovati in ‘prima linea’ – spiega Zafarana – nella gestione dell’accoglienza dei migranti, ospitando sul proprio territorio strutture apposite, meritano di vedere la Regione al loro fianco, anche per poter attuare nuovi progetti utili a stimolare e rendere più facile l’accoglienza e l’integrazione delle persone che approdano sulle nostre coste”.

“Purtroppo – continua la deputata – la nostra richiesta iniziale, che era di ben 5 milioni di euro da suddividere fra tutti i Comuni aventi diritto, si è scontrata con la palese insensibilità al tema da parte del Governo che, nonostante i ripetuti suggerimenti, si è rifiutato di prendere in considerazione la possibilità di incrementare lo stanziamento con risorse che si erano liberate durante il corso della discussione. A questo punto speriamo che si sia tracciata una strada che possa essere perseguita anche nei prossimi anni, con stanziamenti più importanti”.

“Anche Messina – conclude – potrà usufruire di parte di questi fondi e chiederemo che lo faccia intervenendo con progetti dedicati proprio al potenziamento degli strumenti sociali e culturali utili a favorire l’integrazione, l’inclusione e l’accoglienza”.

