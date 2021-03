Si produca il vaccino anti Covid della Pzizer anche a Catania, nella cui zona industriale c’è uno stabilimento della casa farmaceutica statunitense che opera da anni. Dopo la sospensione “temporanea” (non si sa fino a quando) del siero AstraZeneca (che potrebbe creare non pochi problemi di approvvigionamento all’Italia), il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese sollecita i vertici del colosso americano a riconvertire la fabbrica catanese per creare l’immunizzante che in poco tempo potrebbe risolvere (o almeno ridurre) il fabbisogno di parte del nostro Paese.

La proposta di Pogliese era stata avanzata nei mesi scorsi da alcuni esponenti sindacali catanesi, che – visto il silenzio dell’industria farmaceutica – hanno ritirato il suggerimento soprattutto perché la filiale catanese – organizzata per creare diversi tipi di medicine – è sprovvista di una strumentazione adatta alla produzione dei vaccini.

Ora però, data la nuova l’emergenza, l’Italia ha urgente bisogno di coprire in tempi brevi quelle ampie fasce di popolazione rimaste sguarnite dal vaccino AstraZeneca.

“La decisione di sospendere la distribuzione del vaccino AstraZeneca anche in Italia – dice il sindaco di Catania – , sia un motivo in più per convincere i vertici aziendali della Pfizer ad attivare gli investimenti necessari per produrre anche nello stabilimento di Catania le fiale anti covid necessarie per avviare una campagna di inoculazione proficua e rapida”.

“Nei giorni scorsi – seguita Pogliese – le organizzazioni sindacali hanno giustamente rilanciato l’opportunità di sfruttare le potenzialità del sito etneo che avrebbe anche le professionalità necessarie per imprimere una svolta nella lotta al virus. Ai vertici della Pzifer, da parte nostra, siamo pronti a offrire ogni supporto istituzionale necessario per realizzare in tempi brevissimi un polo per lo sviluppo e la fabbricazione di vaccini nel capoluogo etneo, in sintonia alle sollecitazioni espresse da tutte le organizzazioni sindacali per dare un contributo concreto nella lotta al Covid, valorizzando le potenzialità del sito della zona industriale di Catania”.

Nella foto: lo stabilimento Pfizer di Catania

Redazione