“Paternò libera dalla plastica”. Con questo slogan il “Meetup Amici 5 Stelle” e la sezione del Pd della cittadina etnea lanciano un appello all’Amministrazione comunale affinché possa invertire la tendenza in fatto di raccolta differenziata e diffondono un documento, ma con una premessa: “Il Meetup Amici 5 Stelle Paternò è un Meetup del Movimento, ma non rappresenta il MoVimento”. E ancora: “L’iniziativa intrapresa con il PD cittadino concerne un tema trasversale e pertanto non c’entra con alleanze o altro”. Una precisazione finalizzata ad “evitare strumentalizzazioni”.

“Un’Amministrazione che fa il proprio dovere e che dà il buon esempio – si legge nella nota -, può pretendere comportamenti virtuosi dai propri cittadini, come ad esempio la raccolta differenziata, al fine di aumentare sempre più le percentuali, non solo per soddisfare importanti finalità economicistiche in grado di minimizzare la tariffa, ma soprattutto per salvaguardare l’ambiente e la salute”.

“Per il raggiungimento di tali indiscusse finalità – scrivono i promotori -, Meetup Amici 5 Stelle Paternò e il Partito Democratico hanno deciso di unire le forze e di portare in discussione nella massima Assise Civica l’iniziativa Plastic Free Challenge, avvalendosi degli strumenti di partecipazione popolare messi a disposizione dallo statuto comunale”.

“La rimozione della plastica monouso dagli uffici comunali e dalle strutture pubbliche cittadine con l’avvio di campagne di sensibilizzazione è di certo un importante obiettivo che si integra perfettamente con la Delibera Consiliare n. 29/2014 di adesione alla strategia Rifiuti Zero -afferma Toni Meli organizzatore di Meetup Amici 5 Stelle Paternò-, con la quale l’Amministrazione si impegna in prima persona ad attuare ogni forma di riduzione dei rifiuti a monte dando il buon esempio”.

“E’ necessario sostenere e rafforzare il patto di fiducia tra Amministrazione e cittadini affinché i temi ambientali sostenuti e sviluppati -afferma la Consigliera del Partito Democratico Barbara Conigliello – si traducano in un patto di corresponsabilità. L’amministrazione è ormai matura ed è in grado di intraprendere percorsi sempre più virtuosi per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, nessuno escluso!”

“Per le importanti finalità insite nell’iniziativa Plastici Free Challenge, essa si configura come apartitica, ed in quanto tale, è auspicabile che unisca trasversalmente tutti i soggetti in grado di sostenerla. Pertanto il Meetup Amici 5 Stelle Paternò e il Partito Democratico sono certi della più ampia partecipazione possibile all’iniziativa attraverso il coinvolgimento non solo delle diverse forze politiche ma anche delle associazioni e dei rappresentanti di categoria presenti nel nostro territorio”.

