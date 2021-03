A Catania chiuso per cinque giorni un ristorante in piazza Mazzini, che non solo è inottemperante alle norme anti Covid, ma dimostra notevoli carenze igienico-sanitarie, al punto da portare i Carabinieri a denunciare il titolare, un 51 del capoluogo etneo.

L’operazione fa parte del quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per l’attuazione di un piano di controllo del territorio “finalizzato al contrasto della criminalità ed al rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie”.

In particolare – si legge nella nota – i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Nas (Nucleo anti sofisticazione) di Catania e del 12° “Reggimento Sicilia”, hanno effettuato una serie di controlli ad attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti al pubblico tra le quali un ristorante, sito in Piazza Mazzini, riscontrando irregolarità che hanno così determinato la denuncia del titolare 51enne.

In particolare i militari hanno verificato “un cattivo stato di conservazione degli alimenti, carenze nei requisiti igienico-sanitari e la non conformità delle procedure HCCP, che hanno determinato la conseguente elevazione di sanzioni amministrative per complessivi 3 mila euro, nonché la chiusura temporanea per 5 giorni dell’esercizio commerciale per l’inosservanza dell’obbligo di indossare le mascherine protettive e della mancata predisposizione del protocollo anti-covid”.

Redazione