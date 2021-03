Un misterioso teschio umano – probabilmente di un giovane – è stato ritrovato ieri pomeriggio a Catania dai Carabinieri della Stazione di Ognina, unitamente al personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche (Sis) del Reparto Operativo del Comando Provinciale, a seguito della telefonata di un cittadino che segnalava la presenza del resto umano. I militari sono intervenuti in un’area verde posta a confine tra la via Teseo e la Strada statale 114, in corrispondenza della rotatoria che consente di dirigersi verso l’ospedale Cannizzaro oppure in direzione di Aci Castello.

I militari della Sis hanno effettivamente constatato la presenza di una teca cranica umana che, ad un preliminare accertamento, “sembrerebbe di una persona di giovane età – si legge nella nota dei Carabinieri – e priva di lesioni ossee di natura traumatica mentre, invece, non hanno dato esito le ricerche nella zona circostante di altri resti umani”.

La teca cranica è stata repertata per il successivo invio alla Sezione di Biologia del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei Carabinieri di Messina, al fine di giungere all’estrapolazione del DNA e al successivo inserimento del profilo genotipico acquisito nella “Banca Dati Scomparsi”, così da poter dare un’identità ai quei resti umani.

Nella foto: l’area nella quale è stato rinvenuto il teschio. Nel riquadro la teca cranica (probabilmente di un giovane)

Barbara Contrafatto