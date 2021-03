Ci sono anche un sottufficiale della guardia di finanza, in servizio nella compagnia di Augusta (Siracusa), che è anche vice presidente della Sesta Circoscrizione del Comune di Catania e tre agenti di polizia municipale dello stesso Ente locale tra i destinatari dell’ordinanza ‘Sipario’ eseguita dalla Guardia di finanza di Catania.

Il vicebrigadiere Mauro Massari, arrestato e condotto in carcere da suoi colleghi, è accusato di avere “stretto un patto elettorale” con Orazio Buda, esponente di spicco del clan Cappello-Carateddi che lo avrebbe sostenuto nelle elezioni amministrative del 2018 a Catania in cui con oltre 965 preferenze risultò eletto nella Circoscrizione dei rioni Librino, San Giorgio, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata.

In cambio, è l’ipotesi della Dda della Procura di Catania, Massari, “attraverso il reiterato abuso della propria qualità e dei poteri connessi alla funzione esercitata” prometteva “di soddisfare la pressante richiesta del Buda” di “ottenere, in favore di una società a quest’ultimo gradita, un subappalto da 6 mln di euro al Porto di Augusta per la demolizione di una piattaforma ferrosa”. E, secondo accertamenti del nucleo Pef-Gico della guardia di finanza di Catania, sempre su richiesta di Buda, anche lui destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, “prometteva di danneggiare un piccolo imprenditore attraverso l’utilizzo dei poteri connessi alla funzione esercitata”.

Le indagini del nucleo di Polizia economico finanziario (Pef) della Guardia di finanza di Catania hanno fatto emergere che tre vigili urbani avrebbero redatto “false relazioni di servizio” sulla “sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore” per “garantire l’assegnazione di alloggi popolari da parte dell’Iacp in favore di stretti congiunti di Buda”.

I tre agenti della polizia municipale, posti agli arresti domiciliari, sono Francesco Campisi, che avrebbe agito da intermediario, e i suoi colleghi Giuseppe Longhitano e Attilio Topazio. L’amministrazione comunale di Catania ha già avviato le procedure per sospendere dal servizio, con effetto immediato, Carmelo Longhitano e Attilio Topazio, quest’ultimo peraltro già sospeso dall’attività lavorativa perché in precedenza destinatario di un altro provvedimento cautelare per una diversa inchiesta della magistratura. L’altro agente, Francesco Campisi, è già fuori dai quadri comunali.

Complessivamente sono 34 le persone indagate, 22 quelle raggiunte dal provvedimento restrittivo, sette delle quali arrestate. Eseguito anche il sequestro di sequestro di beni per 5 milioni di euro riguardanti quote sociali, beni mobili, immobili e conti correnti di tre società (Royals, Speciale boys e 9 cereali), attive nella gestione di noti bar e ristoranti, che secondo la Dda sono state “fittiziamente intestate ai numerosi ‘prestanome'” di Orazio Buda esponente di spicco della cosca Cappello-Carateddi per “eludere le indagini patrimoniali nei confronti dello stesso esponente dell’associazione criminale”.

Dalle indagini del nucleo di Polizia economico finanziaria e del Gico della guardia di finanza di Catania, sottolinea la Dda, è emerso che Buda, avrebbe “posto in essere numerosi atti estorsivi a danno di privati cittadini, imprenditori catanesi operanti nei settori dei trasporti”. Pressioni, accusa la Procura distrettuale, esercitate anche “nei confronti di un noto e premiato pittore siciliano, dal quale Buda pretendeva l’elargizione di opere, alcune delle quali destinate a pubblici funzionari, per tessere rapporti relazionali utili per perseguire finalità illecite”, altre, invece “destinate ad arredare alcuni degli esercizi commerciali a lui riconducibili”.

Buda è indicato dalla Dda come “legato al gruppo di Orazio Privitera, esponente di vertice del clan Cappello-Carateddi” e per conto della cosca “ha, tra l’altro, provveduto in modo costante e intenso al reimpiego del denaro provento di delitti in attività commerciali affermate sul territorio e fittiziamente intestate a terzi per schermare la loro riconducibilità a se stesso e al clan” (Ansa).

Dopo l’operazione della Guardia di Finanza, il Comune di Catania ha emesso questo comunicato:

“In merito all’operazione della Guardia di Finanza eseguita su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione Comunale ha già avviato le procedure per sospendere dal servizio, con effetto immediato, i vigili urbani Carmelo Longhitano e Attilio Topazio, quest’ultimo peraltro già sospeso dall’attività lavorativa perché in precedenza destinatario di altro provvedimento cautelare per una diversa inchiesta della magistratura. L’altro agente del corpo della polizia Municipale, Francesco Campisi, anch’esso sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è già fuori dai quadri comunali perché pensionato. L’Amministrazione comunale, infine, si congratula con la magistratura e le forze dell’ordine per avere svelato, con questa nuova importante operazione investigativa, la rete di illegalità nel tessuto sociale e produttivo, che impedisce alla comunità cittadina uno sviluppo libero da condizionamenti affaristici e criminali”.

Questo il commento del sindacato Sunia di Catania:

“Apprendiamo – dice la segretaria Giusi Milazzo – che nell’operazione “Sipario” che ha interessato i legami tra politici, imprenditori, commercianti ed esponenti del clan mafioso Cappello, sono stati coinvolti alcuni vigili urbani utilizzati per “accertamenti compiacenti” circa i requisiti posseduti dalle famiglie segnalate dal clan, utili all’accesso alle case popolari. È indispensabile che anche su questo aspetto si faccia completa chiarezza per evitare che nelle graduatorie trovino posto individui che non hanno alcun diritto, a scapito di quelle famiglie che hanno una reale necessità”.

“Il Sunia di Catania – aggiunge Milazzo – chiede che si attui un controllo accurato e capillare dei requisiti posseduti da chi è in graduatoria per garantire chiarezza ed equità e per verificare che le assegnazioni delle case popolari non favoriscano chi ricorre alla criminalità per ottenere appoggi e favori. Abbiamo la necessità che si ripristini a pieno la fiducia nelle istituzioni”.

Redazione