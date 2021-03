Una Mostra-Video suggestiva, toccante, immaginifica della fotoreporter Elvira Fusto (che cura anche la regia) per raccontare le donne europee emigrate in America dalla fine dell’Ottocento agli anni Trenta del Novecento. Una Mostra-Video che descrive il “sogno americano” di tante donne che oltreoceano si sono affermate in vari campi della vita pubblica, dopo sofferenze, sacrifici, privazioni. Ad organizzarla l’associazione Aloha di Belpasso (Catania), che l’8 marzo alle 19, al numero civico 78 della Sedicesima traversa, festeggia la donna dedicandole l’inaugurazione di questa Mostra-Video intitolata “LE EMIGRANTI”.

“Quale migliore occasione per volgere lo sguardo verso le donne?”, dice Tiziana Fusto, Presidente dell’associazione. “Verso quelle donne che da sole ce l’hanno fatta a suon di sacrifici, perseveranza e volontà? La nostra è un’associazione impegnata su più fronti, soprattutto verso chi ancora ha bisogno di aiuto concreto e non solo”.

“Queste donne mi hanno fatto pensare alle mie antenate – spiega l’autrice dell’opera, Elvira Fusto –: dopo anni di ricerca negli archivi internazionali, le ho messe insieme ben custodite. Era tempo di portarle fuori e di parlare del loro coraggio e della loro pazienza”.

Nel corso della serata interverranno l’on. Alfio Papale, deputato segretario all’Assemblea regionale siciliana, l’imprenditrice Mela Bruno e la responsabile per il Comune di Catania del dipartimento pari opportunità e disabilità, Maria Rita Sambataro.

“Raccontare il successo vuol dire dare speranza – aggiunge Tiziana Fusto – fare da esempio per chi non vede la luce in fondo al tunnel. Il campo della possibilità è aperto a tutti e noi vogliamo fare spazio”.

“La mostra – si legge nella nota – è stata pensata per superare le condizioni ristrette causate dalla pandemia che non consentono una programmazione ordinaria ed essendo un insieme di foto e didascalie tutte incluse in video si adatta ad essere presentata anche in spazi aperti”.

“Mi è sembrata un’ottima soluzione – afferma Elvira Fusto – : questo tipo di montaggio in video mi ha permesso di aggiungere dei testi al posto delle didascalie; perciò ho scritto brevi frasi poetiche, per dare un tocco di leggerezza a certe immagini che ci richiamano le bambine, le ragazze e le donne di certe parti della nostra Terra”.

La cantastorie Cettina Busacca, erede dei fratelli Nino e Ciccio, accompagnerà la presentazione con famosi brani popolari.

Nella foto: la copertina della Mostra-Video di Elvira Fusto

Redazione